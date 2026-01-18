Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου στον νομό Λάρισας

1.Τριανταφυλλιά Μαργινούδη, ετών 80.

Ώρα 16.00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

2. Χρυσή Καβαδία, ετών 93.

Ώρα 15.00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

3. Θεοδώρα Ψαροπούλου, 87 ετών.

Ώρα 14:00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

4. Γεωργία Γούλα, 89 ετών.

Ώρα 2:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Μαυροβούνι Λάρισας.

5. Δημήτριος Μπουλάκης, ετών 79.

Ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

6. Φωτεινή Φίτσιου ετών 86.

Ώρα 1.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.