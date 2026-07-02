Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Αθανάσιος Παππάς ετών 49
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
2.Αναστάσιος Τζούλης ετών 65
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου
3.Νικόλαος Μαυρίδης ετών 71
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Ηλίας Μαγαλιός ετών 75
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Δήμητρα Κατσάνου ετών 82
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
6.Αγγελική Ρόσσιου ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου
7.Ευαγγελία Καφαλή ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πουρναρίου
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
1.Ζωή Γεωργίου ετών 64
Ώρα 19:00 Κιόσκι Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας
2.Wolfgang Bokuhn ετών 85
Ώρα 13:30 Ι.Ν αποτεφρωτήριο Υπερίων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας