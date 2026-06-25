Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευφροσύνη Γκαραβέλη ετών 77

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Κωνσταντίνος Φλαμπουλίδης ετών 80

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας

3.Νίκη Γεωργαλή-Σίσκου ετών 85

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Εμμανουήλ Καρέλας ετών 87

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βλαχογιαννίου

5.Νικόλαος Γιαννακός ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου Υπέρειας Φαρσάλων

6.Ηλίας Ματαραγκιώτης ετών 90

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Ελένη Καρλιάμπα ετών 95

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας