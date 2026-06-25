Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευφροσύνη Γκαραβέλη ετών 77
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Κωνσταντίνος Φλαμπουλίδης ετών 80
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας
3.Νίκη Γεωργαλή-Σίσκου ετών 85
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Εμμανουήλ Καρέλας ετών 87
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Βλαχογιαννίου
5.Νικόλαος Γιαννακός ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου Υπέρειας Φαρσάλων
6.Ηλίας Ματαραγκιώτης ετών 90
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Ελένη Καρλιάμπα ετών 95
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας