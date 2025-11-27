Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Τσιλιμένης ετών 43
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γόννων
2.Ιωάννης Αγγελάκης ετών 64
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνος Δοξαρά
3.Λουίζα Μιχαλούδη-Μαρούδα ετών 85
Ώρα 15:30 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας
4.Κωνσταντίνος Πασιάς ετών 86
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Μαρία Κοντσιώτη ετών 89
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βρυοτόπου
6.Γεωργία Τζιαστούδη ετών 89
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας
7.Κωνσταντίνα Βασιλείου (Γκόγκου) ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα