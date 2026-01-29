Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Δημήτριος Ντίνας ετών 67

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Παύλος Παπαδήμος ετών 67

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ειρήνη Μπάσδρα ετών 75

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας

4.Μιχαήλ Μιχαηλίδης ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης Λάρισας

5.Βασιλική Κοντογιάννη ετών 80

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Γόννων

6.Αικατερίνη Τσικρικά ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας

7.Ελένη Κωτούλα ετών 90

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δήμητρας Αγιάς

8.Παναγιώτης Πολύμερος ετών 92

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

9.Αγγελική Κωστούλα ετών 96

Ώρα 13:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς