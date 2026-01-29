Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Ντίνας ετών 67
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Παύλος Παπαδήμος ετών 67
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Ειρήνη Μπάσδρα ετών 75
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδας Λάρισας
4.Μιχαήλ Μιχαηλίδης ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης Λάρισας
5.Βασιλική Κοντογιάννη ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Γόννων
6.Αικατερίνη Τσικρικά ετών 84
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λάρισας
7.Ελένη Κωτούλα ετών 90
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Δήμητρας Αγιάς
8.Παναγιώτης Πολύμερος ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς
9.Αγγελική Κωστούλα ετών 96
Ώρα 13:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου Αγιάς