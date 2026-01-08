Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κώστας Μαχμουντές ετών 32

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς

2.Ευανθία Μπουρνόβα ετών 73

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ολυμπία Καραμήτσιου ετών 76

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βρυοτόπου Αμπελώνα

4.Ζωή Καρλιγκιώτη ετών 79

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Αικατερίνη Γιωτοπούλου ετών 87

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Καλού Νερού Λάρισας

6.Σαράντης Αξούγκας ετών 89

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αρμενίου

7.Αλέξανδρος Τρελλόπουλος ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας