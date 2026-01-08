Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κώστας Μαχμουντές ετών 32
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς
2.Ευανθία Μπουρνόβα ετών 73
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Ολυμπία Καραμήτσιου ετών 76
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βρυοτόπου Αμπελώνα
4.Ζωή Καρλιγκιώτη ετών 79
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Αικατερίνη Γιωτοπούλου ετών 87
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου Καλού Νερού Λάρισας
6.Σαράντης Αξούγκας ετών 89
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αρμενίου
7.Αλέξανδρος Τρελλόπουλος ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Παλαιό Κοιμητήριο) Λάρισας