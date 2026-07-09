Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

ΕΦΑΡΜOΓΗ
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Βαρνάς ετών 99
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
ΑΝΟΙΞΗ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το αφιέρωμα της εφ. Κόσμος
στον τουρισμό της Θεσσαλίας
και σε ψηφιακή μορφή
Κλιμάκιο Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποτελούμενο από τους Ευαγγελία Λιακούλη, Δημήτρη…
Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα σε αγροτική…
Παραστάσεις κουκλοθεάτρου από το Tsoukarelas Theater Pedagogy για τους μικρούς…
Την αναγκαιότητα διαμόρφωσης μίας ενιαίας εθνικής στάσης απέναντι στις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και…