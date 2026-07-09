Λάρισα

Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Βαρνάς ετών 99

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας