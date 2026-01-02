Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Σωτήριος Γιωτίκας ετών 50
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
2.Ελευθερίοα Βλαχάκη ετών 66
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Νικόλαος Βλαστός ετών 75
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Γιώργος (Γιούλης) Κόρακας
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας
5.Δημήτριος Καραβαγγέλης ετών 91
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας
6.Απόστολος Χατζηλέλεκας ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης
7.Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα
8.Φωτεινή (Ντίνα) Βουλγαράκη ετών 93
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας