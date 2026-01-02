Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Σωτήριος Γιωτίκας ετών 50

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

2.Ελευθερίοα Βλαχάκη ετών 66

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Νικόλαος Βλαστός ετών 75

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Γιώργος (Γιούλης) Κόρακας

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας

5.Δημήτριος Καραβαγγέλης ετών 91

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας

6.Απόστολος Χατζηλέλεκας ετών 91

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Τσαριτσάνης

7.Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος ετών 92

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

8.Φωτεινή (Ντίνα) Βουλγαράκη ετών 93

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας