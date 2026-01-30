Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Λιάρος ετών 54

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας

2.Ιωάννης Παπαζαχαρίας ετών 59

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

3.Αναστάσιος Τζαβάρας ετών 74

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Ανδρεάς Σκανδάλης ετών 87

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Ιωάννης Δουλαπτσής ετών 90

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Καλλιπεύκης

6.Νικόλαος Κατσιγιάννης ετών 92

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας