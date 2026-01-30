Οι κηδείες σήμερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Λιάρος ετών 54
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας
2.Ιωάννης Παπαζαχαρίας ετών 59
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
3.Αναστάσιος Τζαβάρας ετών 74
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Ανδρεάς Σκανδάλης ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Ιωάννης Δουλαπτσής ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Θεοδώρων Καλλιπεύκης
6.Νικόλαος Κατσιγιάννης ετών 92
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας