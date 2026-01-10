Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Ιωάννης Μαρούδας ετών 54
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Παναγιώτης Παπαδημητρίου ετών 73
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Νικόλαος Πανουργιάς ετών 73
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Παναγιώτης Βαλιάκας ετών 84
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ιτέα Τεμπών
Δημήτριος Μπαντούκας ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας
Σουλτάνα Μεσημέρη ετών 93
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Κοκκινόγης Ελασσόνας