Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Ιωάννης Μαρούδας ετών 54

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Παναγιώτης Παπαδημητρίου ετών 73

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Νικόλαος Πανουργιάς ετών 73

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Παναγιώτης Βαλιάκας ετών 84

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ιτέα Τεμπών

Δημήτριος Μπαντούκας ετών 90

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας

Σουλτάνα Μεσημέρη ετών 93

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Κοκκινόγης Ελασσόνας