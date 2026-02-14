Τοπικά

Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Θεόδωρος Ζαμπόγιας ετών 28

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου Αγίας Σοφίας Τυρνάβου

Ιωάννης Λαφαζάνης ετών 66

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης

Γεώργιος Κατσίμπαρος ετών 70

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου

Βάιος Τζορμπάκης ετών 74

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Δημήτριος Πετρωτός ετών 92

Ώρα 12:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου

Δήμητρα Τσιτσικλή ετών 88

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αθανάσιος Ρόσσιος ετών 89

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου

