Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στο νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Θεόδωρος Ζαμπόγιας ετών 28
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Ευθυμίου Αγίας Σοφίας Τυρνάβου
Ιωάννης Λαφαζάνης ετών 66
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στις Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης
Γεώργιος Κατσίμπαρος ετών 70
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τυρνάβου
Βάιος Τζορμπάκης ετών 74
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Δημήτριος Πετρωτός ετών 92
Ώρα 12:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου
Δήμητρα Τσιτσικλή ετών 88
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αθανάσιος Ρόσσιος ετών 89
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου