Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Iωάννης Περιβολόπουλος ετών 48

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Δημήτριος Τζατζάφης ετών 93

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι

Χριστίνα Χουτεσιώτου ετών 93

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι

Θάλεια Ντουμάνη ετών 90

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πυργετού

Ιωάννης Μασούρας ετών 85

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γόννων

Νικόλαος Κακαδιάρης ετών 68

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Αχιλλέας Πιτσίλκας ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

Καλλιόπη Καστάνη ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

Ανδρονίκη Νίτσικα ετών 80

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στη Ροδιά

Αθανάσιος Αβδουλάς ετών 83

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στη Βερδικούσα

Όλγα Μητσιούλη ετών 88

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας