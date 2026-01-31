Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Iωάννης Περιβολόπουλος ετών 48
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Δημήτριος Τζατζάφης ετών 93
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Τιμίου Προδρόμου στο Καλοχώρι
Χριστίνα Χουτεσιώτου ετών 93
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι
Θάλεια Ντουμάνη ετών 90
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πυργετού
Ιωάννης Μασούρας ετών 85
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γόννων
Νικόλαος Κακαδιάρης ετών 68
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Αχιλλέας Πιτσίλκας ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
Καλλιόπη Καστάνη ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Ανδρονίκη Νίτσικα ετών 80
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Ευαγγελίστριας στη Ροδιά
Αθανάσιος Αβδουλάς ετών 83
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία στη Βερδικούσα
Όλγα Μητσιούλη ετών 88
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας