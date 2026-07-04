Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

Δημήτριος Ριζόπουλος ετών 65

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας

Γεώργιος Ψαλτίδης ετών 63

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη Λάρισας

Αρίσταρχος (Άρης) Νικ. Δημόπουλος ετών 77

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων

Ιωάννης Μητροτάσιος ετών 75

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου

Καλλίνικος Χαρακόπουλος ετών 80

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κουμουνδούρου και Λάππα) στη Λάρισα

Άννα Κυρίτση ετών 99

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

Αγγελική Κύρκου ετών 97

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στον Πλατύκαμπο

Σταυρούλα Συροπούλου ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου, στα Φάρσαλα