Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Δημήτριος Ριζόπουλος ετών 65
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας
Γεώργιος Ψαλτίδης ετών 63
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη Λάρισας
Αρίσταρχος (Άρης) Νικ. Δημόπουλος ετών 77
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φαρσάλων
Ιωάννης Μητροτάσιος ετών 75
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής στο Αργυροπούλι Τυρνάβου
Καλλίνικος Χαρακόπουλος ετών 80
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Κουμουνδούρου και Λάππα) στη Λάρισα
Άννα Κυρίτση ετών 99
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας
Αγγελική Κύρκου ετών 97
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στον Πλατύκαμπο
Σταυρούλα Συροπούλου ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου, στα Φάρσαλα