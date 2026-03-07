Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 7 Μαρτίου στο νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
Αθανάσιος Ζιάκος ετών 62
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου
Αλέξανδρος Θάνος ετών 70
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
Σπυρίδων Παπαδόπουλος ετών 80
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Λαζάρου στα Φάρσαλα
Νικόλαος Ευαγγέλου ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Δήμητρα Λάππα ετών 87
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Παρασκευή Αντωνοπούλου ετών 89
Ώρα 11.00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
Βέτα Γάκου ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου Λάρισας
Μαγδαληνή Τεκέδου ετών 95
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου στη Μάνδρα
.