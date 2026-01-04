Οι κηδείες στον νομό Λάρισας σήμερα Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

1.Ευανθία Ζυγούρη, ετών 92

Ώρα 12 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

2. Χάϊδω Τσιγάνη, ετών 80.

Ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου

3.Στυλιανός Αρσένος, ετών 81.

Ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Αμπελών Λάρισας

4.Ευαγγελία Δέδογλου (πεθερά Αντωνίου Ζαχείλα), ετών 95.

Ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Γόννων.

5. Σταματία Τριανταφύλλου, ετών 58.

Ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.