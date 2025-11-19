Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ιωάννης Σωτ. Κωτσός ετών 51
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαρσάλων
2.Βασίλειος Δικόπουλος ετών 64
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας
3.Λεωνίδας Τσουμάνης ετών 65
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου
4.Βάιος Καρακώστας ετών 68
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας Λάρισας
5.Σπυρίδων Μάρκου ετών 76
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
6.Ιωάννης Τσόκανος ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρίτσας
7.Ευτυχία Σαμούρη ετών 86
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας