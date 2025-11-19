Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ιωάννης Σωτ. Κωτσός ετών 51

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φαρσάλων

2.Βασίλειος Δικόπουλος ετών 64

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας

3.Λεωνίδας Τσουμάνης ετών 65

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τυρνάβου

4.Βάιος Καρακώστας ετών 68

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Της Του Θεού Σοφίας Λάρισας

5.Σπυρίδων Μάρκου ετών 76

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

6.Ιωάννης Τσόκανος ετών 81

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Καρίτσας

7.Ευτυχία Σαμούρη ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας