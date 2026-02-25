Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Δημήτριος Μπροκούμης ετών 68

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Σταματίνα Γκαρσίδη ετών 82

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Καρυών Λάρισας

3.Κωνσταντίνος Καλτσογιάννης ετών 87

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Αικατερίνη Ζαχαράκη ετών 90

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου

5.Ευθυμία Τέλιου ετών 95

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας (Καινούριο Ημερολόγιο)

6.Βασίλειος Τσελίκας ετών 98

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Ευμορφία Καμηλαράκη-Παπακυριάκου ετών 99

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Νέων Καρυών Λάρισας