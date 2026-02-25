Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Δημήτριος Μπροκούμης ετών 68
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Σταματίνα Γκαρσίδη ετών 82
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέων Καρυών Λάρισας
3.Κωνσταντίνος Καλτσογιάννης ετών 87
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Αικατερίνη Ζαχαράκη ετών 90
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεδεών Τυρνάβου
5.Ευθυμία Τέλιου ετών 95
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας (Καινούριο Ημερολόγιο)
6.Βασίλειος Τσελίκας ετών 98
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Ευμορφία Καμηλαράκη-Παπακυριάκου ετών 99
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Νέων Καρυών Λάρισας