Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Κουζιώνης ετών 42

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας

2.Βασίλειος Βουρονίκος ετών 67

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Ιωάννης Μακαντάσης ετών 70

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Χρήστος Βράντζας ετών 86

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Αθανάσιος Τσαπερλής ετών 90

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στο Κυπαρίσσι Λάρισας

6.Δέσποινα Στάγκα ετών 91

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας