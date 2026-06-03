Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Γεώργιος Κουζιώνης ετών 42
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Βερδικούσιας
2.Βασίλειος Βουρονίκος ετών 67
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Ιωάννης Μακαντάσης ετών 70
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Χρήστος Βράντζας ετών 86
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Αθανάσιος Τσαπερλής ετών 90
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στο Κυπαρίσσι Λάρισας
6.Δέσποινα Στάγκα ετών 91
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας