Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρίστος Μάντας ετών 57

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Ανδριάνα Γρηγοριάδου ετών 78

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Βάια Καλτσογιάννη ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αρμενίου

4.Βάια Μητράκα ετών 87

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Ιωάννης Τζιατζιάς ετών 87

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας

6.Κωνσταντινιά Τασιοπούλου ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Λάρισας

7.Βασιλική Καλλίνου ετών 93

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας