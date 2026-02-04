Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρίστος Μάντας ετών 57
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Ανδριάνα Γρηγοριάδου ετών 78
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Βάια Καλτσογιάννη ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αρμενίου
4.Βάια Μητράκα ετών 87
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Ιωάννης Τζιατζιάς ετών 87
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Λάρισας
6.Κωνσταντινιά Τασιοπούλου ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στο χωριό Άγιος Γεώργιος Λάρισας
7.Βασιλική Καλλίνου ετών 93
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισας