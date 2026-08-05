Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Βασίλειος Ζούπας ετών 76
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Δημήτριος Γιαννακόπουλος ετών 77
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας
3.Δημήτριος Μουχταρέλος ετών 82
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Ελένη Ζαχαρού ετών 84
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Γεώργιος Νταβέλης ετών 95
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου
6.Ευφροσύνη Γιαγλάρα ετών 95
Ώρα 11:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας