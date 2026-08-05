Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Βασίλειος Ζούπας ετών 76

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2.Δημήτριος Γιαννακόπουλος ετών 77

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λάρισας

3.Δημήτριος Μουχταρέλος ετών 82

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Ελένη Ζαχαρού ετών 84

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Γεώργιος Νταβέλης ετών 95

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου

6.Ευφροσύνη Γιαγλάρα ετών 95

Ώρα 11:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λάρισας