Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευαγγελία Μπόγκα ετών 72
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στο Βασιλί Φαρσάλων
2.Χρήστος Κορομηλάς ετών 75
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Νικόλαος Τζουτζουκλάρης ετών 79
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Ηλίας Κατσάρος ετών 81
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
5.Άγγελος Κατσαμπέλας ετών 83
Ώρα 08:55 αίθουσα τελετών Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών Ριτσώνας
6.Θωμάς Παπαδόπουλος ετών 84
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης
7.Άννα Αλεξοπούλου ετών 84
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα
8.Φανή Λιούτα ετών 85
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
9.Δημήτριος Κόκρας ετών 88
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ελιάς Γόννων