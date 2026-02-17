Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευαγγελία Μπόγκα ετών 72

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους στο Βασιλί Φαρσάλων

2.Χρήστος Κορομηλάς ετών 75

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Νικόλαος Τζουτζουκλάρης ετών 79

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Ηλίας Κατσάρος ετών 81

Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

5.Άγγελος Κατσαμπέλας ετών 83

Ώρα 08:55 αίθουσα τελετών Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών Ριτσώνας

6.Θωμάς Παπαδόπουλος ετών 84

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Γιάννουλης

7.Άννα Αλεξοπούλου ετών 84

Ώρα 15:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αμπελώνα

8.Φανή Λιούτα ετών 85

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

9.Δημήτριος Κόκρας ετών 88

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ελιάς Γόννων