Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Μαρία Κωνσταντινίδου ετών 63
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
2.Αντώνιος Κορέλης ετών 73
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίων Αντωνίων Αγιάς
3.Αικατερίνη Γκόντα
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Ροδιάς Τυρνάβου
4.Δέσποινα Δέλκου ετών 80
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Νικόλαος Ασημακόπουλος ετών 84
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
6.Δημήτριος Σπηλιώτης ετών 85
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ανατολής Αγιάς