Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρήστος Ζυγούρης ετών 53

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσόνας

2.Γεώργιος Κωστούλης ετών 55

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας

3.Σοφία Γκερλή-Μπούτου ετών 67

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας

4.Κωνσταντίνος Μπάρκας ετών 68

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

5.Βασίλειος Κονδυλόπουλος ετών 69

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου

6.Αγγελική Κολοβού ετών 80

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

7.Σταυρούλα Στρατή ετών 88

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας