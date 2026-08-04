Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρήστος Ζυγούρης ετών 53
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καρυάς Ελασσόνας
2.Γεώργιος Κωστούλης ετών 55
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Προφήτη Ηλία (πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς) Λάρισας
3.Σοφία Γκερλή-Μπούτου ετών 67
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας
4.Κωνσταντίνος Μπάρκας ετών 68
Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
5.Βασίλειος Κονδυλόπουλος ετών 69
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πλατυκάμπου
6.Αγγελική Κολοβού ετών 80
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
7.Σταυρούλα Στρατή ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λάρισας