Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026 στο νομό Λάρισας

1.Χρήστος Παπουλάκος, ετών 70

Ώρα 13.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

2. Μαρία Κατσιάνου, ετών 85 ετών.

Ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.



3. Παύλος Τσόκας, ετών 86.

Ώρα 12.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Κουλούρι Λάρισας.

4. Στυλιανή Μαξιμιάδου, 82 ετών.

Ώρα 2.00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άνω Χαλκιάδων Φαρσάλων.

5.Σπυρίδων Τσιούρβας, 84 ετών.

Ώρα 13.30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) στους Γόννους.

6. Αθανάσιος Μπατρακούλης, ετών 90.

Ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στη Γλαύκη.

7. Χρήστος Σδόγγος, ετών 88.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Της Θεοτόκου, στον Πυργετό Λάρισας.