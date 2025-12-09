Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χαρίκλεια Γρουσοπούλου ετών 80
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Όσσας
2.Γεώργιος Πασχάλης ετών 85
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
3.Γαρυφαλλιά Καλτσά ετών 85
Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας
4.Ιωάννης Μαξιμιάδης ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άνω Χαλκιάδων Φαρσάλων
5.Κασσιανή Ρημαγμού ετών 81
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα
6.Ειρήνη Βρανιώτη ετών 93
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Όσσας
7.Ιωάννης Καλαμπαλίκας ετών 101
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας