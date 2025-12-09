Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χαρίκλεια Γρουσοπούλου ετών 80

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Όσσας

2.Γεώργιος Πασχάλης ετών 85

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

3.Γαρυφαλλιά Καλτσά ετών 85

Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

4.Ιωάννης Μαξιμιάδης ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άνω Χαλκιάδων Φαρσάλων

5.Κασσιανή Ρημαγμού ετών 81

Ώρα 16:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελώνα

6.Ειρήνη Βρανιώτη ετών 93

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αντωνίου Όσσας

7.Ιωάννης Καλαμπαλίκας ετών 101

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας