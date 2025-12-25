Οι κηδείες σήμερα 25 Δεκεμβρίου 2025 στον νομό Λάρισας

1. Ελευθερία Ντάλλα, ετών 88
Ώρα 11:00 πμ εκ του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Λαζάρου στο Ν. Κοιμητήριο Λάρισας.
2. Σταματία Οικονόμου – Ευαγγελόπουλου, ετών 59.
Ώρα 11.30 π.μ. Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Τυρνάβου
3. Νίκη Καραχρήστου 94 ετών.
Ώρα 13:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
4. Ιωάννης Μεταλιός, ετών 62
Ώρα 11:00 πμ εκ του Ιερού Ναού Γενεθλίων Της Θεοτόκου στο Ελευθέριο Λάρισας.
5. Ανδρονίκη Αβανίδου, ετών 86
Ώρα 10:30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Ομορφοχωρίου Λάρισας.