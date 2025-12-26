Οι κηδείες στον νομό Λάρισας σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

1.Παναγιώτης Κρικέλης, ετών 68.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Συκούριο.

2.Ελένη Βουγιατζή (σύζυγος Αχιλλέα) σε ηλικία 79 ετών.

Ώρα 12.00 μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο Πολυνέρι Φαρσάλων.

3.Κωνσταντίνος Κώτσιας, ετών 87.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, στο Αργυροπούλι.

4.Κωνσταντίνος Μητροδήμος, ετών 93.

Ώρα 15:30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο Συκούριο.

5.Ιωάννης Γκέκας, ετών 98.

Ώρα 16.00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στη Γιάννουλη.

6.Καλλιόπη Παζιάνα, ετών 70.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.