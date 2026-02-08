Οι κηδείες στο νομό Λάρισας σήμερα Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

1. Μαρία Ευσταθίου σε ηλικία 72 ετών.

Ώρα 12η μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

2. Χρήστος Αϊβαλιώτης 80 ετών.

Ώρα 13.00 από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

3. Ευαγγελία Τσαγκούλη 89 ετών.

Ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Χειμάδι.

4.Νικόλαος Αλεξίου, 79 ετών

Ώρα 15:30 απο τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Λάρισας (παλιά εθνική οδός).

5. Ιωάννης Χαδουλός, ετών 91.

Ώρα 15:00 από τον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης, Συκούριο.

6. Δέσποινα Φουσίκα, 90 ετών.

Ώρα 4:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά στο Μακρυχώρι.