Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κόμβο της Νίκαιας λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Αίρεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, ισχύουν οι εξής προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

· Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων (Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων) στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και των κλάδων εισόδου-εξόδου του Α/Κ Νίκαιας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

i) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται:

· είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας, αντίστοιχα.

· είτε στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε

στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας, αντίστοιχα.

ii) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, Λάρισα και Βόλο, θα εκτρέπονται:

· Στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε.:

– Είτε από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.)

– Είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου, στον Ανισόπεδο Κόμβο Βελεστίνου (Χ/Θ 314+020 του Π.Α.Θ.Ε.).

iii) Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα, πριν από τον Α/Κ Νίκαιας (Αερογέφυρα Ι.Κ.Ε.Α.) θα αναστρέφονται και θα κατευθύνονται είτε μέσω του Α/Κ Πλατυκάμπου (Χ.Θ. 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς Θεσσαλονίκη, είτε μέσω της Π.Ε.Ο. Λάρισας –Βόλου στον Α/Κ Κιλελέρ ή στον Α/Κ Βελεστίνου.

(*) φωτογραφία Intime