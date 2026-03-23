Οι μαθητές του ΕΠΑΛ Τυρνάβου ενημερώθηκαν για τη σημασία της δωρεάς του μυελού των οστών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα: “Δωρεά οργάνων: Απόδειξη αλτρουισμού” η Ελένη Μόρα, μέλος του σωματείου Μ.ΟΡ.Α.Σ., με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, μίλησε στους μαθητές του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τη Δωρεά μυελού των οστών.

Το σωματείο ιδρύθηκε στη μνήμη του αγαπημένου της αδερφού, Δημήτρη ο οποίος μέσω του θάρρους, της αισιοδοξίας, της δύναμης, της ηρεμίας και της αξιοπρέπειάς του, ενέπνευσε κάποια άτομα να κάνουν με σεβασμό, πράξη το όραμά του. Ένα όραμα που πρωταρχικό στόχο έχει την ορθή ενημέρωση κι επαγρύπνηση του κοινού ως προς τη διαδικασία δωρεάς μυελού των οστών.

Η Ελένη Μόρα επισήμανε ότι η ένταξη όλων στη δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών δε σημαίνει και δωρεά μοσχεύματος, καθώς οι πιθανότητες συμβατότητας είναι λίγες. Τόνισε επίσης, ότι μεταξύ 18-50 ετών και σε καλή κατάσταση υγείας (ιατρικά κριτήρια) μπορεί να γίνει κάποιος εθελοντής δότης και να συμβάλει στον αγώνα αφύπνισης. Η δωρεά μυελού των οστών στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται όπως η αιμοδοσία, είναι ασφαλής διαδικασία και μπορεί να χαρίσει σε κάποιον μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ενημέρωση, συμμετείχαν ενεργά και έδειξαν διάθεση να ενημερωθούν περαιτέρω, αποδεικνύοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να αποτελέσει καταλύτη αλλαγής κι αλληλεγγύης. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το μήνυμα ότι «η ελπίδα δεν είναι θεωρία, είναι πράξη», μια φράση που αποτυπώνει τον πυρήνα της προσπάθειας του συλλόγου, ο οποίος συνεχίζει να ευαισθητοποιεί την κοινωνία για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών.

Μ.ΟΡ.Α.Σ σημαίνει :Μαζί ΟΡαματιζόμαστε Αφύπνιση Συνείδησης και οι μαθητές του ΕΠΑΛ Τυρνάβου θέλουν να συμβάλλουν σ αυτό!! Τη διοργάνωση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει οι καθηγήτριες του ΕΠΑΛ Τυρνάβου: Μπακαλούλη Ε., Ζιούνα Χρ. και Δήμζα Δ.