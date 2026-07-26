Οι μακέτες από το νέο πάρκο γειτονιάς που θα κατασκευαστεί στην Φιλιππούπολη

Ένας νέος πολυλειτουργικός χώρος αναψυχής και ευεξίας δημιουργείται στη συνοικία της Φιλιππούπολης, στην οδό Αλευάδων. Πρόκειται για υφιστάμενο κοινόχρηστο δημοτικό χώρο, συνολικής έκτασης 3 στρ. που θα διαμορφωθεί σε ένα πρότυπο Πάρκο Γειτονιάς, αλλάζοντας το τοπίο στην ευρύτερη περιοχή.

Το έργο έλαβε το «πράσινο φως» για χρηματοδότηση με 327.659 ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας προς τον Δήμο Λαρισαίων, με τη σχετική ανακοίνωση να γίνεται την περασμένη εβδομάδα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ.Δημήτρη Κουρέτα και τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκο.

Χώροι διασκέδασης, αναψυχής και ευεξίας

Το νέο Πάρκο Γειτονιάς θα δημιουργηθεί στον χώρο που βρίσκεται λίγο μετά τα σχολικά συγκροτήματα του 3ου Νηπιαγωγείου και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας, με «μέτωπο» στην οδό Αλευάδων και την οδό Αργυρακούλη, ενώ η παρέμβαση αφορά στην πλήρη αστική και βιοκλιματική αναβάθμισή του συγκεκριμένου χώρου.

Στον νέο χώρο, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, περιλαμβάνεται η δημιουργία σύγχρονης παιδικής χαράς, αλλά και χώρων άθλησης-ευεξίας και συνάντησης-αναψυχής, καθώς θα εγκατασταθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός (πέργολα σκίασης, παγκάκια, ηλιακός φωτισμός, έξυπνο παγκάκι), ενώ θα υπάρχουν διακριτοί χώροι με όργανα γυμναστικής, επιτραπέζια παιχνίδια, τραπέζια πινγκ-πονγκ και teqball. Παράλληλα, θα γίνουν εκτεταμένες φυτεύσεις και θα εγκατασταθεί αρδευτικό δίκτυο.

Ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση του χώρου έγινε χρησιμοποιώντας ως οδηγό το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, ενώ η παρέμβαση αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους χρήστες ανεξαρτήτου ηλικίας (ενηλίκων και ανηλίκων) και στην αισθητική βελτίωση των κοινοχρήστων χώρων.

Κάθε συνοικία, κάθε γειτονιά

«Η ένταξη ενός ακόμη έργου στο Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” αποτελεί μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τη Λάρισα και επιβεβαιώνει τη σημασία της στενής και ουσιαστικής συνεργασίας του Δήμου Λαρισαίων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη συνεργασία και τη στήριξη στην υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

Το νέο Πάρκο Γειτονιάς στη Φιλιππούπολη είναι ένας νέος δημόσιος χώρος ζωής, άθλησης, παιχνιδιού και συνάντησης για μικρούς και μεγάλους. Είναι ακόμη μία παρέμβαση που αποδεικνύει ότι η ανάπτυξη της Λάρισας αφορά κάθε γειτονιά και κάθε συνοικία. Με σχέδιο, ώριμες μελέτες και συνεργασίες που αποδίδουν καρπούς, συνεχίζουμε να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να δημιουργούμε έργα με διαχρονικό αποτύπωμα και ουσιαστικό όφελος για την πόλη και τους ανθρώπους της.», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Στοιχεία για το έργο

Η πράξη «Διαμόρφωση Πολυχώρου στην Οδό Αλευάδων», συνολικού προϋπολογισμού 327.659,13 ευρώ εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», στην Προτεραιότητα «Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις», με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το έργο αποτελεί μέρος της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων για την περίοδο 2021-2027, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που προσφέρει το νέο ΕΣΠΑ για την υλοποίηση παρεμβάσεων ουσιαστικού χαρακτήρα στις γειτονιές της πόλης.