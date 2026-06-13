«Οι Μύθοι του Αισώπου» ζωντανεύουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ελασσόνας

Με τον πιο δημιουργικό, χαρούμενο και διασκεδαστικό τρόπο αποχαιρετούν τη φετινή σχολική χρονιά οι μικροί φιλοξενούμενοι μαθητές των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ελασσόνας. Η αυλαία πέφτει με τη φαντασμαγορική, διαδραστικήπαράσταση κουκλοθέατρου «Οι Μύθοι του Αισώπου», γεμάτη χορό, τραγούδι και αστείρευτο κέφι.

Η παράσταση έχει έναν απολύτως μοναδικό χαρακτήρα, καθώς αληθινοί πρωταγωνιστές της είναι τα ίδια τα παιδιά των παιδικών σταθμών. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τα αγαπημένα ζώα των παραμυθιών θα ζωντανέψουν επί σκηνής, παρασύροντας μικρούς και μεγάλους σε ένα μαγικό ταξίδι. Οι διαχρονικοί μύθοι του Αισώπου θα μεταφέρουν με απλό και βιωματικό τρόπο πολύτιμα μηνύματα για τη ζωή, τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αγάπη.

Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Παραστάσεων:

Δευτέρα 15 Ιουνίου

09:30 – Α΄ Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας

11:30 – Παιδικός Σταθμός Βλαχογιαννίου

Πέμπτη 18 Ιουνίου

09:30 – Β΄Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας

11:30 – Παιδικός Σταθμός Λιβαδίου

Σας περιμένουμε για να χειροκροτήσουμε τους μικρούς μας καλλιτέχνες στο πιο γλυκό και μελωδικό «αντίο» της σχολικής χρονιάς και να τους ευχηθούμε καλό καλοκαίρι.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας, Ισότητας και Νεολαίας, κ. Παρασκευή Γκουγκούλη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6973485121