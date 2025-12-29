Οι νέες τιμές διοδίων από 1η Ιανουαρίου στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

Αυξημένο κόστος μετακινήσεων θα αντιμετωπίσουν από το νέο έτος οι οδηγοί, καθώς οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων ανακοίνωσαν νέους τιμοκαταλόγους διοδίων που τίθενται σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 2026.

H Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. προς ενημέρωση των οδηγών που χρησιμοποιούν τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 και ώρα 00:01 θα ισχύουν οι νέες προσαρμοσμένες τιμές διοδίων σε όλους τους Σταθμούς Διοδίων που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Οι τιμές ανά σταθμό διοδίων διαμορφώνονται ως εξής:

Οι οδηγοί οχημάτων Κατηγορίας 2 (Ι.Χ.) μπορούν να επωφεληθούν από τα νέα ελκυστικά εμπορικά προγράμματα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Πληροφορίες εκπτωτικών προγραμμάτων στο:

http://www.myeway.gr/pronomia-kai-prosfores/epileksteekptotiko-programma/

(*) Οι κατηγορίες διοδίων στην Ελλάδα (1-4) διαχωρίζουν τα οχήματα με βάση το ύψος, τον αριθμό των αξόνων και αν έχουν ρυμουλκούμενο, ξεκινώντας από τα δίκυκλα (Κατηγορία 1), περνώντας στα επιβατικά/ελαφρά οχήματα (Κατηγορία 2) και καταλήγοντας στα φορτηγά & λεωφορεία (Κατηγορίες 3 & 4), με την Κατηγορία 4 να περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα οχήματα με 4+ άξονες.