«Οι πολιτιστικοί σύλλογοι κρατούν ζωντανά τα χωριά μας» – Χαιρετισμός του Λάμπρου Ζάρρα στην Όσσα

Στο 15ο Αντάμωμα του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Όσσας παρευρέθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Τεμπών Λάμπρος Ζάρρας και Ιωάννης Αργυρίου.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Ζάρρας μετέφερε τις θερμές ευχές όλων των δημοτικών συμβούλων της παράταξης για μια επιτυχημένη εκδήλωση, συγχαίροντας το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη και τους εθελοντές για την άψογη διοργάνωση.

Τόνισε ότι ο Σύλλογος αποτελεί έναν ιδιαίτερα δραστήριο φορέα, που με συνέπεια και αγάπη για τον τόπο συμβάλλει στη διατήρηση των παραδόσεων και στην ενίσχυση της κοινωνικής ζωής της Όσσας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρόεδρο του Συλλόγου κ. Γιώργο Αγγελή και στον κ. Τάσο Χαδούλο, για τη διαχρονική προσφορά και την αφοσίωσή τους στον Σύλλογο και την Όσσα.

Παράλληλα, συνεχάρη τα χορευτικά συγκροτήματα του Πουρναρίου, του Ασσήρου και της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, που συμμετείχαν και έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας την πλούσια πολιτιστική μας παράδοση.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι ως παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης θα βρίσκονται πάντα δίπλα στον Σύλλογο, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που ενισχύει τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη ζωή των τοπικών κοινωνιών.

Τέλος, στην εκδήλωση βραβεύθηκαν οι μαθητές του χωριού που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή για την τοπική κοινωνία.