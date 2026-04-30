Οι “Πρωταγωνιστές” αναζητούν τη δεύτερη ευκαιρία μέσα από τα σχολεία των φυλακών Λάρισας

Τα πρώτα ρεπορτάζ των «Πρωταγωνιστών» στις φυλακές πριν από σχεδόν 20 χρόνια αποκάλυψαν έναν αθέατο κόσμο, στιγματισμένο από ισοπεδωτικά στερεότυπα.

Σήμερα, η συζήτηση ανοίγει ξανά, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ιστορίες των ανθρώπων που αναζητούν μια νέα πορεία πίσω από τα κάγκελα.

Ο Σταύρος Θεοδωράκης επισκέπτεται τις φυλακές Λάρισας, το δεύτερο μεγαλύτερο σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας, για να συναντήσει κρατούμενους που επιζητούν μια δεύτερη ευκαιρία.

Με εφόδιο τη μάθηση και την κατάρτιση, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους και να ονειρευτούν ένα μέλλον μακριά από το παρελθόν τους.

Δέκα συγκλονιστικές μαρτυρίες από την καρδιά του σωφρονιστικού καταστήματος

Την Κυριακή το βράδυ προβάλλονται δέκα συγκλονιστικές μαρτυρίες που κρύβουν μέσα τους το κακό και το καλό σε εκδοχές που οι «απ’ έξω» δύσκολα μπορούν να φανταστούν. Ανάμεσα σε αυτές τις ιστορίες ξεχωρίζουν:

Ένας νεαρός που μεγάλωσε σε σπίτι «πνιγμένο» στα ναρκωτικά, με μια οικογενειακή ιστορία όπου όλοι κατέληξαν στη φυλακή.

Ένας ισοβίτης που ζει για τη μέρα που θα αγκαλιάσει ξανά τα παιδιά του και θα τους ζητήσει συγγνώμη για τα χρόνια που έχασαν μαζί.

Ένας βαρυποινίτης που αποφάσισε να βαπτιστεί ορθόδοξος για χάρη της αγαπημένης του, επιθυμώντας έναν θρησκευτικό γάμο.

Ο «ναυτικός», που λέει ψέματα στη μικρή του κόρη κάθε πρωί στο τηλέφωνο, περιμένοντας τη στιγμή που θα μπορεί να της πει την αλήθεια από κοντά.

Ένας τσιγγάνος που αναλύει τις αιτίες της εγκληματικότητας, εστιάζοντας στην αγραμματοσύνη και την ανεργία που μαστίζει την κοινότητά του.

Η εκπαίδευση ως σανίδα σωτηρίας

Οι κάμερες της εκπομπής κατέγραψαν σκηνές από τη ζωή στα κελιά, τα μαγειρεία, το προαύλιο και το επισκεπτήριο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα σχολεία της φυλακής. Εκεί, ο καθηγητής Γιώργος Τράντας επιτελεί ένα σπουδαίο έργο. Πριν από 20 χρόνια επισκέφθηκε τις φυλακές για να καταγράψει ιστορίες και σταδιακά έθεσε ως σκοπό της ζωής του να μορφώσει όσους περισσότερους κρατούμενους γίνεται.

Σήμερα, ο Γιώργος Τράντας είναι Διευθυντής μιας μεγάλης εκπαιδευτικής κοινότητας φυλακισμένων, η οποία περιλαμβάνει Δημοτικά και Γυμνάσιο, ενώ πριν από λίγους μήνες ιδρύθηκε και το πρώτο επαγγελματικό Λύκειο σε σωφρονιστικό κατάστημα, προσφέροντας ουσιαστικά εφόδια για την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία.

Η εκπομπή «Πρωταγωνιστές» με τον Σταύρο Θεοδωράκη θα μεταδοθεί την Κυριακή 3 Μαΐου στις 23:45 στον Alpha.