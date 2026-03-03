Οι συντελεστές του Θεσσαλικού παρουσίασαν την “θεατρική του άνοιξη”

Στο Μύλο του Παππά πραγματοποιήθηκε την Τρίτη η παρουσίαση της ανοιξιάτικης δραστηριότητας του Θεσσαλικού Θεάτρου.

Με αφορμή σειράς δράσεων που θα λάβουν χώρα όπως το Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Σκηνών «Όλη η πόλη μια σκηνή», αλλά και την παράσταση της Εναλλακτικής Σκηνής «Το βάρος της πεταλούδας», δόθηκε συνέντευξη Τύπου στο Μύλο του Παππά, παρουσία της προέδρου του Θεσσαλικού, Ελένης Σιαματά-Μπούτλα, του καλλιτεχνικού διευθυντή, Ορέστη Τάτση και του σκηνοθέτη Άκυ Μητσούλη.

Όπως σημείωσε μεταξύ άλλων η κ. Σιαματά-Μπούτλα, «μέσα από ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, με έναν πρωτοφανή αριθμό φιλοξενούμενων παραστάσεων, το Θεσσαλικό Θέατρο συνεχίζει να στηρίζει τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και να δίνει βήμα σε διαφορετικές αισθητικές και δημιουργικές ματιές.

Η «Θεατρική Άνοιξη» αποτελεί έναν χώρο συνάντησης δημιουργών, ομάδων και θεατών, ένα ζωντανό πεδίο καλλιτεχνικού διαλόγου και ανταλλαγής. Από θεατρικές αφηγήσεις και δραματοποιήσεις λογοτεχνικών κειμένων έως και πρωτότυπες σκηνικές συνθέσεις η φετινή διοργάνωση αποτυπώνει τον παλμό της εποχής».

