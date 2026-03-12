Οι υποψήφιοι σύνεδροι του ΠαΣοΚ στη Λάρισα – Όλα τα ονόματα ανά δήμο

Την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από τις 07:00 έως τις 19:00, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των συνέδρων που θα συμμετάσχουν στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.
Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου και δίνει τη δυνατότητα στα μέλη και τους φίλους της δημοκρατικής παράταξης να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πορείας και των πολιτικών θέσεων του Κινήματος.
Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, καθώς και όσοι εγγραφούν ως νέα μέλη μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, δηλαδή έως την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.
Στον Νομό Λάρισας η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί στα ακόλουθα εκλογικά κέντρα:
📍 Δήμος Λαρισαίων – 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας (Ανθίμου Γαζή)
📍 Δήμος Ελασσόνας – Πολιτιστικό Κέντρο Ελασσόνας
📍 Δήμος Ελασσόνας – Κοινοτικό Κατάστημα Καλλιθέας
📍 Δήμος Τυρνάβου – ΚΑΠΗ Τυρνάβου 📍 Δήμος Αγιάς – Γραφεία ΠΑΣΟΚ Αγιάς (Αμήρου 6)
📍 Δήμος Τεμπών – Παλαιό Αντλιοστάσιο Μακρυχωρίου
📍 Δήμος Φαρσάλων – ΚΑΠΗ Φαρσάλων
📍 Δήμος Κιλελέρ – Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας
Παράλληλα ανακοινώνονται οι υποψήφιοι σύνεδροι ανά Δήμο στον Νομό Λάρισας.
Δήμος Λαρισαίων
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ – ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΑΝΝΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΔΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΔΗΜΕΡΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΙΟΣ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΦΦΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΚΟΛΕΤΖΑΚΗΣ ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ
ΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΜΠΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΛΙΑΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΛΩΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΛΩΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΠΟΥΜΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΝΤΟΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΡΑΤΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ
ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΙΡΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΡΑΠΑΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ—
Δήμος Ελασσόνας
ΒΑΡΤΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΗ ΑΙΜΗΛΙΑ
ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Γεωργίου
ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κων/νου
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΞΑΝΗ
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΦΕΡΦΕΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ
ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ—
Δήμος Τυρνάβου
ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
ΚΟΥΓΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΒΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δήμος Αγιάς
ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΚΑΡΑΝΕ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΤΣΟΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ—
Δήμος Τεμπών
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΗΜΙΔΑ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΚΡΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΜΕΡΟΠΗ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ—
Δήμος Φαρσάλων
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΙΑΧΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ—
Δήμος Κιλελέρ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΙΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΛΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ—
📌 Η συμμετοχή στις εκλογές αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και για τη διαμόρφωση των πολιτικών προτάσεων της επόμενης περιόδου.