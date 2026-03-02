Οι “99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα” στα Φάρσαλα

Ο Δήμος Φαρσάλων, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, ο Σύλλογος Ηπειρωτών Φαρσάλων και Περιχώρων, οι Ενεργοί Πολίτες Φαρσάλων, ο Αιμοδοτικός Σύλλογος Φαρσάλων και το βιβλιοπωλείο Πρότυπο διοργανώνουν το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 18.30 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, παρουσίαση του βιβλίου «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα».

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:

Ιωάννα Καραβάνα, πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Γιώργος Γκαντέλος, ανταποκριτής Εφημερίδας Ελευθερία και διαχειριστής του ifarsala.gr

Μαρία Σάτρα, Επ. Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής, ΠΘ

Μαρία Τσούλη – Καραίσκου, πρόεδρος Συλλόγου Ηπειρωτών

Χαιρετισμό θα απευθύνει ο δήμαρχος Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκίογλου

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος, Αλέξανδρος Χατζηπλής

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Στο βιβλίο των 362 σελίδων, ο δημοσιογράφος Κώστας Γκιάστας, μέσα από ρεπορτάζ 20 ετών κυρίως για την εφημερίδα «Ελευθερία», καταγράφει καταστάσεις γεμάτες πολιτική, πολιτισμό, ποδόσφαιρο, ταξίδια και «λούμπεν» χαρακτήρες, παρουσιάζοντας και αναδεικνύοντας μια άλλη Λάρισα. Λιγάκι διαφορετική…

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα συνεργασίας επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς, οι οποίοι συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου με σαφές κοινωνικό πρόσημο.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ‘Βιβλιοχαρτοπωλείο Άνεμος” και έχει ήδη μεγάλη ανταπόκριση, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πωλείται στην τιμή των 10 ευρώ, στα περισσότερα βιβλιοπωλεία, και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για τη στήριξη των δράσεων του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας.