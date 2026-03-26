Οι “99 Αληθινές ιστορίες της Λάρισας” συγκίνησαν τα Φάρσαλα

Με μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, η παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου, Κώστα Γκιάστα «Ρεπορτάζ του Κάμπου – 99 Αληθινές ιστορίες από τη Λάρισα».

Με την πρωτοβουλία του συγγραφέα να διαθέσει το σύνολο των εσόδων στον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας, η βραδιά, τη οποία συνδιοργάνωσαν πλήθος τοπικών φορέων (Δήμος Φαρσάλων, Σύλλογος Ηπειρωτών, Ενεργοί Πολίτες, Αιμοδοτικός και το βιβλιοπωλείο «Πρότυπο»), ξέφυγε από τα στενά εκδοτικά όρια. Έγινε βήμα για να ακουστούν μεγάλες αλήθειες για την ασθένεια, την πρόληψη και την αξιοπρέπεια.

Τον τόνο έδωσε εξαρχής ο συντονιστής της εκδήλωσης, δημοσιογράφος Αλέξανδρος Χατζηπλής, κάνοντας λόγο για τους «ήρωες χωρίς στολή» της καθημερινότητάς μας. Ακολούθως, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Φαρσάλων, Μάκη Εσκίογλου, ο οποίος χαιρέτισε τη σπουδαία σύζευξη πολιτισμού και αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας τη στήριξη που παρείχε ο Σύλλογος στα Φάρσαλα κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες, τονίζοντας πως «αυτά δεν ξεχνιούνται».

Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προσεγγίζοντας το βιβλίο, ο ανταποκριτής της «Ελευθερίας» και διαχειριστής του ifarsala.gr, Γιώργος Γκαντέλος, παρομοίασε την αυθεντικότητα των ιστοριών του Γκιάστα με το προϊόν-κατατεθέν της πόλης, τον χαλβά Φαρσάλων. «Ο Κώστας δεν έγραψε ένα βιβλίο με ευθυμογραφήματα. Κατέγραψε την ακτινογραφία της ελληνικής κοινωνίας», ανέφερε. Μέσα από παραδείγματα, όπως η ιστορία του Λαρισαίου που από τα πολυτελή κάμπριο της Μεταπολίτευσης βρέθηκε να πουλάει τυρόπιτες με τρίκυκλο διατηρώντας ακέραιη την ανθρωπιά του, τόνισε πως η αληθινή ιστορία γράφεται από τους αφανείς ήρωες. Επικαλούμενος τον Σεφέρη, μίλησε για τους «άσημους ποιητές» που προχωρούν χωρίς προβολείς, κρατώντας αναμμένη τη φλόγα της ανθρωπιάς.

Σε αυτή τη λογική κινήθηκε και η τοποθέτηση του συγγραφέα. Ο Κώστας Γκιάστας εξήγησε πως η δημοσιογραφία οφείλει να είναι «γειωμένη» στην κοινωνία. Η απόφαση να δωρίσει τα έσοδα ελήφθη ύστερα από τυχαία επίσκεψή του στον Σύλλογο Καρκινοπαθών. Βλέποντας μια γυναίκα να ζητά ταπεινά περούκα, συνειδητοποίησε το βάρος της βιοπάλης. Στη συνέχεια, άνοιξε μια «χαραμάδα» στο περιεχόμενο του βιβλίου, ξετυλίγοντας το νήμα των αφανών πρωταγωνιστών του.

Η ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ

Η εκδήλωση απέκτησε ισχυρό κοινωνικό πρόσημο μέσα από τις παρεμβάσεις των γυναικών ομιλητριών. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας, Ιωάννα Καραβάνα, υπενθύμισε τις εποχές που ο Σύλλογος εκδιώχθηκε λόγω του κοινωνικού στίγματος, φτάνοντας στο σήμερα, όπου ο καρκίνος αντιμετωπίζεται ως χρόνια νόσος. Έθεσε επί τάπητος τις δυσκολίες που αντιμετώπισε όταν νόσησε η ίδια το 2014, περιγράφοντας την ψυχολογική απομόνωση από συναδέλφους που την είχαν «ξεγράψει», αλλά και τον αγώνα για την εξασφάλιση θεραπείας. Κλείνοντας, ανακοίνωσε την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Ανακουφιστική Φροντίδα κατ’ οίκον» σε συνεργασία με την Περιφέρεια.

Τη σκυτάλη πήρε η πρόεδρος του Συλλόγου Ηπειρωτών Φαρσάλων, Μαρία Τσούλη-Καραΐσκου. Μιλώντας ανοιχτά για τη δική της διάγνωση πριν από 8,5 χρόνια, περιέγραψε την αίσθηση του να μπαίνεις «σε ένα σκοτεινό τούνελ». Η ίδια βγήκε πιο δυνατή και επέλεξε να επιστρέψει στον Σύλλογο ως εθελόντρια.

Το ιατρικό πλαίσιο οριοθέτησε η Επίκουρη Καθηγήτρια Μοριακής Γενετικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαρία Σάτρα. Εξήγησε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό καρκίνων είναι κληρονομικό και τόνισε τη σημασία της επιγενετικής: η διατροφή, η αποχή από το κάπνισμα και η μείωση του άγχους παραμένουν τα ισχυρότερα όπλα.

Η βραδιά στα Φάρσαλα έκλεισε με τον κόσμο να αγκαλιάζει την προσπάθεια. Οι «99 ιστορίες» του Κώστα Γκιάστα απέδειξαν ότι το χαρτί μπορεί να μετουσιωθεί σε πραγματική ασπίδα προστασίας. Ίσως αυτή να είναι η πιο αληθινή, η εκατοστή ιστορία του βιβλίου, γραμμένη από τους ίδιους τους αναγνώστες του.

Φωτογραφίες: Κ. Ρίζος