Οι Summer Sales συνεχίζονται στο Fashion City Outlet με ακόμη περισσότερες ευκαιρίες αγορών

Last prices, μεγάλες εκπτώσεις και αγαπημένα brands περιμένουν τους επισκέπτες σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό shopping

Οι Summer Sales συνεχίζονται δυναμικά στο Fashion City Outlet, με ανανεωμένες προσφορές και ακόμη περισσότερες ευκαιρίες αγορών στα αγαπημένα καταστήματα του εμπορικού κέντρου. Μεγάλες εκπτώσεις, last prices και μοναδικά fashion και beauty brands δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για όσους θέλουν να ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα τους ή να αποκτήσουν τα αγαπημένα τους προϊόντα σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές.

Οι επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από εκπτώσεις έως και 70% στα Mango, Calvin Klein και Sagiakos, ενώ στο Tommy Hilfiger οι Last Prices φτάνουν επίσης έως και 70%, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Σημαντικές προσφορές προσφέρουν επίσης τα American Stars, με extra έκπτωση έως και 50% στην outlet τιμή, καθώς και το Adidas, με εκπτώσεις έως και 50% σε επιλεγμένα προϊόντα.

Ξεχωριστές ευκαιρίες περιμένουν και τους φίλους της ομορφιάς στη Galerie de Beauté, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν εκπτώσεις έως 40% και 50% σε επιλεγμένους κωδικούς κορυφαίων brands όπως Marc Jacobs, Chloé, Calvin Klein και Jean Paul Gaultier. Παράλληλα, το τέλος του μήνα επιφυλάσσει ακόμη μία σημαντική άφιξη, καθώς η Galerie de Beauté θα υποδεχθεί και τα προϊόντα της MAC Cosmetics, εμπλουτίζοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές ομορφιάς που προσφέρει στους επισκέπτες του Fashion City Outlet.

Ανάλαφρα καλοκαιρινά outfits, αθλητικά είδη, αξεσουάρ και προϊόντα ομορφιάς συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών, προσφέροντας στους επισκέπτες ακόμη περισσότερες επιλογές για έξυπνες καλοκαιρινές αγορές.

Με δωρεάν, άνετο parking 1.500 θέσεων, συνεχές ωράριο λειτουργίας και αγαπημένα brands που ανανεώνουν διαρκώς τις προσφορές τους, το Fashion City Outlet συνεχίζει να αποτελεί τον αγαπημένο προορισμό αγορών για όλη τη Θεσσαλία.

Γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ευκαιρίες συνεχίζονται εκεί όπου η μόδα, η ποιότητα και οι μοναδικές προσφορές συναντιούνται — στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr