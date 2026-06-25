Οι The Swingin’ Cats γιορτάζουν τον πρώτο χρόνο της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων με μια μοναδική συναυλία

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και έντονους ρυθμούς υπόσχονται τα Φάρσαλα την Τετάρτη 15 Ιουλίου, καθώς οι δημοφιλείς The Swingin’ Cats ανεβαίνουν στη σκηνή του αύλειου χώρου της Αρχαιολογικής Συλλογής Φαρσάλων, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας της.

Με επικεφαλής τον Γιώργο Ζερβό, γνωστό στο κοινό ως «Καπετάνιο του Rock ’n’ Roll», το αγαπημένο συγκρότημα αναμένεται να παρασύρει τους θεατές σε ένα δυναμικό μουσικό ταξίδι γεμάτο ενέργεια, κέφι και ανατρεπτικές ερμηνείες. Οι Swingin’ Cats έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να καθιερωθούν ως ένα από τα πιο δημοφιλή live acts της χώρας, χάρη στη σκηνική τους παρουσία και τη μοναδική τους επικοινωνία με το κοινό.

Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει αγαπημένες διασκευές, δικές τους επιτυχίες και πολλές μουσικές εκπλήξεις, συνθέτοντας ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό happening που φιλοδοξεί να μετατρέψει τον αρχαιολογικό χώρο σε επίκεντρο διασκέδασης και πολιτισμού.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9:30 το βράδυ και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες πολιτιστικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού για την περιοχή των Φαρσάλων.