Ολοκλήρωση απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων στο 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λάρισας

Την περασμένη Παρασκευή ολοκληρώθηκαν οι ενδοσχολικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας.

Ένας ιδιαίτερος κύκλος σπουδών, ένα όμορφο ταξίδι στον κόσμο της γνώσης έφτασε στο τέλος του. Για πολλούς από τους, ως επί το πλείστον και κατά βάσιν ενήλικες μαθητές μας, είχε ξεκινήσει με αρκετές επιφυλάξεις αναφορικά με το εάν, παράλληλα με τις επαγγελματικές ή τις οικογενειακές υποχρεώσεις τους, θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και στις απαιτήσεις της φοίτησης στο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.

Πλέον, όλοι τους μπορούν να είναι χαρούμενοι και να αισθάνονται περήφανοι, καθώς οι κόποι και οι θυσίες τους δικαιώθηκαν. Ο πρώτος στόχος, που ήταν το Πτυχίο Ειδικότητας και το Απολυτήριο Λυκείου, επιτεύχθηκε. Για αρκετούς, όμως, η διαδρομή ακόμα δεν έφτασε στο τέλος, καθώς ακολουθεί μια νέα πρόκληση, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Λάρισας ευχόμαστε σε όλους τους Μαθητές μας που αποφοίτησαν το 2026 να αξιοποιήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις και τους Τίτλους Σπουδών που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο μας και να εκπληρωθούν οι θεμιτές επιδιώξεις και οι προσδοκίες τους. Σε όσους θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ευχόμαστε καλή φώτιση, υπομονή, σταθερή προσήλωση στο στόχο και ευόδωση των προσπαθειών τους για περαιτέρω σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενθυμούμενοι πάντοτε το σύνθημα του 3ου Εσπερινού ΕΠΑΛ: «η γνώση είναι δύναμη».