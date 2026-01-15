Ολοκλήρωση Εργασιών στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μαγούλας

Ολοκληρώθηκε το έργο «Εργασίες Συντήρησης και Αποκατάστασης στο Κοιμητήριο της Κοινότητας Μαγούλας, Δ.Ε. Ποταμιάς», προϋπολογισμού 16.070,40€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους.

Το έργο περιλάμβανε σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της αισθητικής του κοιμητηρίου όπως:

• Συντήρηση επιφανειών 390 τ.μ.: καθαρισμός, επισκευές επιχρισμάτων, αστάρωμα και βαφή με ανθεκτικά υλικά.

• Συντήρηση μεταλλικών θυρών και παραθύρων: αποσκωρίωση, εφαρμογή αντισκωριακών υλικών, βαφή και αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων.

• Συντήρηση πλακοστρώσεων και δαπέδων: αποκατάσταση ραγισμάτων, αντικατάσταση φθαρμένων πλακιδίων, διαμόρφωση υποστρώματος και ασφαλή δάπεδα με αντιολισθητικά υλικά.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νίκος Γάτσας, αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση των εργασιών στο κοιμητήριο της Μαγούλας εξασφαλίζει έναν χώρο καθαρό, ασφαλή και αξιοπρεπή για όλους τους επισκέπτες και τους συγγενείς. Με στοχευμένες παρεμβάσεις φροντίζουμε κάθε κοινότητα του δήμου μας, δίνοντας προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας».