Ολοκλήρωση πιλοτικού προγράμματος στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και η Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με το Τμήμα Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης (Ι.Ψ.Α.), υλοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κοινωνικοσυναισθηματική υποστήριξη, σχέση παιδαγωγού–παιδιού και πρώιμη ανίχνευση/παρέμβαση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων».

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν οκτώ (8) εβδομάδων ( Μάρτιος- Ιούνιος 2026). Εκ μέρους του Ι.Ψ.Α. την επιστημονική ομάδα του προγράμματος απαρτίζουν η Σίλια Μπατρακούλη, MSc., Ψυχολόγος- Θεραπεύτρια Οικογένειας και επιστημονική επόπτρια του προγράμματος, η Στέλλα Σκράπα, MSc. Αναπτυξιακή Ψυχολόγος και συντονίστρια του προγράμματος, η Πηνελόπη Καραμαλίγκα, MSc. Σχολική Ψυχολόγος και η Αντιγόνη Ανδρεάδη, MSc. Αθλητική Ψυχολόγος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε συνάντηση της επιστημονικής ομάδας με τους παιδαγωγούς και τους προϊσταμένους των βρεφονηπιακών σταθμών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, επισκέψεις σε κάθε παιδικό σταθμό και παρατήρηση στα επιλεγμένα τμήματα, ενώ παράλληλα, οργανώθηκαν συναντήσεις συζήτησης και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους παιδαγωγούς. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρχε συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων, κα Στ. Μπαξεβάνου, για τον συντονισμό και την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

Στη συνάντηση ολοκλήρωσης του προγράμματος, που έλαβε χώρα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων, συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χρ. Αγορίτσας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων κα Στ. Μπαξεβάνου, η Πρόεδρος του Ι.Ψ.Α. κα Αθ. Χατζούλη, η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ινστιτούτου και επόπτρια του προγράμματος κα Σ. Μπατρακούλη καθώς και οι παιδαγωγοί και οι προϊστάμενες των σταθμών.

Κατά τη διάρκεια της ομαδικής αυτής συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός και ανοιχτός διάλογος σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος.