Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης και διασύνδεσης των συνοικιών Αγίου Θωμά και Φιλιππούπολης

Στη διασύνδεση των συνοικιών της Φιλιππούπολης και του Αγίου Θωμά στοχεύει το έργο της διάνοιξης της οδού Θεοπόμπου, όπου πραγματοποιούνταν εργασίες ασφαλτόστρωσης το πρωί της Μ. Τρίτης.

Πρόκειται για ένα σύνολο ολιστικής παρέμβασης, που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των πολιτών.

Στο σημείο εκτέλεσης των εργασιών βρέθηκε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστο Τερζούδη.

Πιο συγκεκριμένα, στην οδό Θεοπόμπου ολοκληρώθηκαν εκτεταμένες εργασίες ασφαλτόστρωσης, ενώ το προηγούμενο διάστημα είχαν κατασκευαστεί σύγχρονα πεζοδρόμια, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και τη διασύνδεση των δύο συνοικιών.

Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν κατά μήκος της οδού, ενώ εργασίες σημειώθηκαν και στις κάθετες οδούς, οι οποίες παραδόθηκαν προς χρήση πλήρως ασφαλτοστρωμένες.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου τμήματος του οδοστρώματος στην οδό Ιωαννίνων, στο ρεύμα εισόδου προς την πόλη.

Με την παρέμβαση αυτή αναβαθμίζεται ριζικά η ποιότητα ζωής των συμπολιτών στην περιοχή του Αγίου Θωμά, εξασφαλίζοντας ομαλότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση σε μία από τις βασικές «πύλες» της Λάρισας.