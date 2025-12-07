Ολοκληρωμένο και λειτουργικό Κανονισμό Πρασίνου αποκτά για πρώτη φορά ο Δήμος Λαρισαίων

Κανονισμό Πρασίνου, με ολοκληρωμένο και σαφές πλαίσιο διατάξεων, αποκτά για πρώτη φορά ο Δήμος Λαρισαίων, με στόχο την οργάνωση, προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της Λάρισας. Στο πλαίσιο του Κανονισμού, ο οποίος βρίσκεται σε εφαρμογή, καθώς υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, προβλέπεται η θεσμοθέτηση «Εθελοντών Πρασίνου», καθιερώνεται οργανωμένη διαδικασία αποζημιώσεων δημοτών από πτώσεις δέντρων, ενώ τίθενται κανόνες -και αυστηρά πρόστιμα- για την προστασία και διαχείριση των δημοσίων χώρων πρασίνου.

«Είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος Λαρισαίων αποκτά έναν ολοκληρωμένο, σύγχρονο και λειτουργικό Κανονισμό Πρασίνου, ένα εργαλείο που λείπει εδώ και δεκαετίες και που πλέον έρχεται να οργανώσει, να προστατεύσει και να αναβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον της Λάρισας», τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ.Κωνσταντίνος Καλόγηρος.

Η Λάρισα τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει δύσκολες συνθήκες. Οι πλημμύρες του 2023 ανέδειξαν την ανάγκη για ένα πιο ισχυρό δίκτυο πρασίνου, που λειτουργεί όχι μόνο ως αισθητικό στοιχείο, αλλά και ως φυσικός σύμμαχος απέναντι στην κλιματική κρίση: απορροφά νερό, μειώνει θερμοκρασίες, βελτιώνει το μικροκλίμα.

Την ίδια στιγμή, η αυξανόμενη πίεση στους κοινόχρηστους χώρους από ανθρώπινες δραστηριότητες, παρεμβάσεις, αυθαίρετες κοπές και φθορές, δημιούργησε την ανάγκη για ένα σαφές πλαίσιο κανόνων, υποχρεώσεων και κυρώσεων.

Τι προβλέπεται και ποιες οι υποχρεώσεις των πολιτών

Ο Κανονισμός Πρασίνου περιλαμβάνει:

Καθαρή οριοθέτηση των χώρων πρασίνου: πάρκα, δενδροστοιχίες, νησίδες, άλση, ιστορικοί χώροι, κοιμητήριο, αλλά και ο τρόπος χρήσης τους. Για παράδειγμα, απαγορεύεται σε αυτούς τους χώρους το άναµµα και η διατήρηση φωτιάς, η στάθμευση των αυτοκινήτων, η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, η κλοπή ή καταστροφή των φυτών που έχουν φυτευτεί, οι παρεμβάσεις από ιδιώτες κτλ).

Ενεργοποίηση και θεσμοθέτηση των Εθελοντών Πρασίνου, γιατί η πόλη μας χρειάζεται ενεργούς συμμάχους. Πρόκειται για τις περιπτώσεις που δημότες, μαθητές, σύλλογοι ή φορείς έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες και θέλουν να συμβάλλουν µε την ενεργή συμμετοχή τους στη συντήρηση των αστικών κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και στην αύξηση και αναβάθμιση του πρασίνου.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό Πρασίνου στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.larissa.gov.gr/images/apofaseis/ds/DS-0411-2025.pdf