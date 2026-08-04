Ολοκληρωμένο οικοσύστημα «Έξυπνης πόλης» δημιουργεί ο Δήμος Λαρισαίων – Νέα χρηματοδότηση 300.000 ευρώ για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στην υπηρεσία του πολίτη

Στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος «έξυπνης πόλης», με την ενίσχυση και προσθήκη νέων ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίστηκε μία ακόμη σημαντική χρηματοδότηση, καθώς εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η πράξη «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Λαρισαίων», συνολικού προϋπολογισμού 301.065,80 ευρώ.

Καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο πολίτης εξυπηρετείται πιο γρήγορα, ενημερώνεται πιο εύκολα και αποκτά καλύτερες υπηρεσίες από τον Δήμο του.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για να δημιουργήσουμε έναν Δήμο πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε την τεχνολογία εκεί όπου κάνει πραγματική διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων: στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στις δημοτικές υπηρεσίες, στη διαχείριση της πόλης και στην εξοικονόμηση πόρων.

Χτίζουμε, βήμα-βήμα, μια σύγχρονη Λάρισα που επενδύει στην καινοτομία, αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής εποχής και προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες της», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, με αφορμή τη θετική εξέλιξη για τον Δήμο.

Νέες εφαρμογές και δυνατότητες εξυπηρέτησης

Η νέα αυτή χρηματοδότηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, με στόχο να αξιοποιήσει την τεχνολογία για να κάνει την καθημερινότητα των πολιτών πιο εύκολη, τις δημοτικές υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και την πόλη πιο σύγχρονη.

Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν εφαρμογές που αγγίζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία της πόλης, όπως:

έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού

ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης των δημοτικών παιδικών σταθμών με δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των γονέων

ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης των λαϊκών αγορών

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο ο Δήμος Λαρισαίων ολοκλήρωσε το έργο «Έξυπνη Πόλη Λάρισα», στο πλαίσιο της δράσης «Έξυπνες πόλεις» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Οι νέες παρεμβάσεις εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική που συνδέει την τεχνολογία με την ποιότητα ζωής, την εξοικονόμηση ενέργειας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διαφάνεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως αναφέρεται και στην απόφαση ένταξης, στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος «έξυπνης πόλης», όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο για τους ανθρώπους και όχι ως αυτοσκοπός.