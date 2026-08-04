Ολοκληρωμένο σχέδιο για το ΕΑΚΛ στο Αλκαζάρ από τη Δημοτική Αρχή – Τι προβλέπει η πρόταση που υπερψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόταση-παρέμβαση για το μέλλον του αθλητικού πυρήνα του Αλκαζάρ και των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΛ κατέθεσε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, καλώντας τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ληφθεί σχετική απόφαση στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Η πρόταση υπερψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, με το τελικό κείμενο της απόφασης να περιλαμβάνει προσθήκη επισήμανσης της μείζονος αντιπολίτευσης (για χρηματοδότηση μελέτης-κατασκευής). Η απόφαση του ΔΣ του Δήμου Λαρισαίων αναμένεται να γνωστοποιηθεί τόσο στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και σε όλους τους φορείς της Λάρισας.

Ολοκληρωμένο σχέδιο για το Αλκαζάρ

«Σήμερα οφείλουμε να αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για τη Λάρισα. Να σχεδιάσουμε το μέλλον του Αλκαζάρ με τρόπο συγκεκριμένο, θεσμικό και ρεαλιστικό. Γι’ αυτό και η πρότασή μας δεν είναι αποσπασματική. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το Αλκαζάρ, που συνδυάζει την ευθύνη απέναντι στις σημερινές ανάγκες με τον σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες.

Επιλέγουμε συγκεκριμένο δρόμο: να προχωρήσουν οι ήδη χρηματοδοτημένες παρεμβάσεις, να διεκδικήσουμε το νέο Κλειστό Γυμναστήριο, να διατηρήσουμε ζωντανό τον ιστορικό αθλητικό πυρήνα του Αλκαζάρ.

Η ιστορία του Αλκαζάρ θα κριθεί από το αν, σε λίγα χρόνια, οι νέοι αθλητές της Λάρισας θα μπορούν να προπονούνται σε εγκαταστάσεις σύγχρονες, ασφαλείς και αντάξιες της ιστορίας αυτού του χώρου. Αυτή είναι η ευθύνη μας. Και σε αυτήν τη διεκδίκηση καλούμε όλες τις παρατάξεις και όλους τους φορείς της πόλης να σταθούν μαζί μας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, στην εισηγητική του τοποθέτηση ο κ.Μαμάκος.

Το μέλλον του αθλητικού πυρήνα

Στην απόφαση του ΔΣ αναφέρονται αναλυτικά τα εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων,

λαμβάνοντας υπόψη:

– την ιστορική, αθλητική και κοινωνική σημασία του Αλκαζάρ για τη Λάρισα,

– την ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του αθλητικού χαρακτήρα του χώρου,

– το γεγονός ότι το Κλειστό Γυμναστήριο Αλκαζάρ, που κατασκευάστηκε το 1967, ανέστειλε τη λειτουργία του το 2023 λόγω διαπιστωμένης στατικής ανεπάρκειας,

– ότι οι μοναδικές επίσημες μελέτες που αφορούν τη στατική επάρκεια και τη στατική ενίσχυση των εγκαταστάσεων του πυρήνα του Αλκαζάρ (Στάδιο Αλκαζάρ, Κλειστό Κολυμβητήριο και Κλειστό Γυμναστήριο) έχουν εκπονηθεί για λογαριασμό του Υπουργείου Αθλητισμού και του ΕΑΚΛ, έχουν ελεγχθεί από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και αποτέλεσαν τη βάση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης,

– την ανάγκη σχεδιασμού των αθλητικών υποδομών της πόλης με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Επαναβεβαιώνει τη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο ιστορικός αθλητικός πυρήνας του Αλκαζάρ ως βασικός χώρος άθλησης της πόλης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η διατήρηση της ιστορικής αθλητικής ταυτότητας του Αλκαζάρ δεν εξαντλείται στη διατήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, αλλά προϋποθέτει τη διασφάλιση της συνέχισης της αθλητικής λειτουργίας και την ανάπτυξη σύγχρονων αθλητικών υποδομών στον ίδιο χώρο.

2. Ζητά την άμεση υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου και χρηματοδοτούμενου έργου στατικής ενίσχυσης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΛ, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες και χωρίς καμία καθυστέρηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση ή την υλοποίησή του.

Διεκδικεί ένα νέο σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο στη θέση του ιστορικού παλαιού στο ΕΑΚ Λάρισας (Αλκαζάρ) που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της πόλης και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τη διαδικασία μελέτης-κατασκευής ή την εξασφάλιση χρηματοδότησης της μελέτης και στη συνέχεια της δημοπράτησης του έργου.

4. Υπογραμμίζει ότι κάθε τεχνική κρίση σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη στατική ενίσχυση ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του πυρήνα του Αλκαζάρ οφείλει να βασίζεται αποκλειστικά σε επίσημες, υπογεγραμμένες και αρμοδίως ελεγμένες μελέτες και στις αποφάσεις των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών και θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λαρισαίων να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τη Διοίκηση του ΕΑΚΛ και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, προκειμένου να προωθηθεί η υλοποίηση των ανωτέρω.

6. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί:

– στον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού,

– στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

– στη Διοίκηση του ΕΑΚΛ,

– στην Περιφέρεια Θεσσαλίας,

– στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας,

– στις αθλητικές ομοσπονδίες και στα αθλητικά σωματεία της Λάρισας.