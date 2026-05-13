Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις διατροφής και ευεξίας του Δήμου Ελασσόνας

Με τη συμμετοχή πολιτών και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκαν οι δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Ελασσόνας, μέσω της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Μαμάδες Ελασσόνας», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα διατροφής, υγείας και ευεξίας της οικογένειας.

Οι εκδηλώσεις φιλοξενήθηκαν στην Αίθουσα Προβολής Τοπικού Πολιτισμού και επικεντρώθηκαν σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των γονέων, των μητέρων και γενικότερα των οικογενειών.

Τις εκδηλώσεις προλόγισε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, η οποία αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της στήριξης της οικογένειας μέσα από δράσεις που προάγουν την υγεία και ενισχύουν τη γνώση των πολιτών.

Ιδιαίτερα θετικά σχόλια απέσπασε η παρουσίαση της Διαιτολόγου – Διατροφολόγου MSc, Μέλους ΕΔΔΕ, κ. Μαρίας Αντωνίου, η οποία με άμεσο και κατανοητό τρόπο ανέπτυξε τα θέματα των ομιλιών, απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού και παρείχε ουσιαστικές και πρακτικές συμβουλές προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης καθημερινότητας.

Η πρώτη εκδήλωση, με θέμα «Παιδική Διατροφή», ανέδειξε τη σημασία της σωστής διατροφικής εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια ζωής, ενώ παρουσιάστηκαν χρήσιμες κατευθύνσεις για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών από τα παιδιά.

Η δεύτερη εκδήλωση, με θέμα «Ορμονική Ισορροπία και Διατροφή – Πώς να βρεις ενέργεια μετά την εγκυμοσύνη και κατά την περίοδο της εμμηνόπαυσης», επικεντρώθηκε στις ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες της γυναίκας σε σημαντικές φάσεις της ζωής της, προσφέροντας επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες και χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση της καθημερινής ευεξίας και της ποιότητας ζωής.

Ο Δήμος Ελασσόνας ευχαριστεί θερμά την κ. Μαρία Αντωνίου για την εξαιρετική συνεργασία και την πολύτιμη επιστημονική συμβολή της στην επιτυχία των δράσεων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών και ενημερωτικών δράσεων του Δήμου Ελασσόνας, με βασικό στόχο την προαγωγή της υγείας, της πρόληψης και της ποιότητας ζωής των πολιτών.