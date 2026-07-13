Ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές δράσεις του Δήμου Ελασσόνας για την προστασία των ηλικιωμένων από τις τηλεφωνικές απάτες

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος ενημερωτικών συναντήσεων με θέμα «Μην την πατάς… στην απάτη», που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, μέσω του Κέντρου Κοινότητας και σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας.

Οι ενημερωτικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα ΚΑΠΗ Ελασσόνας, Λιβαδίου, Βερδικούσιας και Κρανέας και είχαν ως στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών της τρίτης ηλικίας σχετικά με τις συνηθέστερες μορφές τηλεφωνικής απάτης, τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, καθώς και τα βασικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, στελέχη του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας παρείχαν χρήσιμες συμβουλές για την ασφαλή διαχείριση ύποπτων τηλεφωνικών κλήσεων και απάντησαν σε ερωτήματα των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης και της άμεσης επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές σε περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το έργο και τις υπηρεσίες που παρέχει η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας μέσω των κοινωνικών δομών του Δήμου, όπως το Κέντρο Κοινότητας, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το Γραφείο ΑμεΑ, το ΚΕΠ Υγείας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης.

Η συμμετοχή των μελών των ΚΑΠΗ ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των ηλικιωμένων για θέματα που αφορούν την προσωπική τους ασφάλεια και την προστασία τους από σύγχρονες μορφές εξαπάτησης.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας ευχαριστεί θερμά το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας για την άριστη συνεργασία και τη συμβολή του στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης, καθώς και όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ που συμμετείχαν στις ενημερωτικές συναντήσεις.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ελασσόνας εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+).